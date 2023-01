Sjáðu myndbandið: Reyndi að komast inn í hausinn á honum en mistókst skelfilega

Manchester City fór illa með Chelsea í enska bikarnum í gær.

Leikurinn var liður í 64-liða úrslitum og sá stærsti þar.

City fór með 4-0 sigur af hólmi á heimavelli.Riyad Mahrez gerði tvö marka heimamanna en Julian Alvarez og Phil Foden skoruðu sitt hvort markið.

Alvarez kom City í 2-0 með marki af vítapunktinum.

Það vakti athygli að Kepa Arrizabalaga í marki Chelsea reyndi að taka Argentínumanninn á taugum áður en hann tók spyrnuna.

Kepa tried to put off Julián Álvarez before his penalty 🙃 pic.twitter.com/v2tccoQnkI

— B/R Football (@brfootball) January 8, 2023