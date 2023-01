Sá fyrsti síðan Rooney til að ná þessum árangri – Verið magnaður fyrir Rauðu Djöflana

Marcus Rashford skoraði fyrir lið Manchester United í gær sem vann lið Everton 3-1 í enska bikarnum.

Rashford hefur verið að finna form sitt undanfarið eftir að hafa verið einn slakasti leikmaður Man Utd á síðustu leiktíð.

Rashford skoraði þriðja mark Man Utd í sigrinum í gær en hann kom boltanum í netið úr vítaspyrnu.

Enski landsliðsmaðurinn er nú sá fyrsti til að skora í sjö heimaleikjum í röð fyrir Rauðu Djöflana síðan Wayne Rooney gerði það árið 2012.

7 – Marcus Rashford is the first Manchester United player to score in seven consecutive home appearances in all competitions since Wayne Rooney between February and April 2012. Theatre. pic.twitter.com/dJU5Z2TRCp

