Ótrúleg saga stórstjörnu: Komst að því á Instagram að hann ætti annað barn og giftist konunni sem hann lögsótti

Jese er 29 ára gamall og leikur í dag með Ankaragucu í tyrknesku úrvalsdeildinni. Sem unglingur fór hann til Real Madrid og þótti eitt sinn mesta efni í herbúðum félagins. Það kom þó ekki á daginn.

Sóknarmaðurinn var 21 árs gamall þegar það kviknaði í íbúð hans í Madríd vegna gasleka. Slökkviliðsmenn björguðu honum út en hann missti af restinni á tímabilinu með Real Madrid.

Jese djammaði mikið á tíma sínum hjá Real Madrid, þaðan sem hann fór til Paris Saint-Germain árið 2016. Á sama tíma spilaði kappinn lítið.

Eftir að hafa eignast sitt fyrsta barn, Jese yngri, komst hann að því að hann ætti annað í gegnum Instagram. Fyrrverandi kærasta hans setti mynd af öðrum syni hans á Instagram með myllumerkinu #SonurOkkarErHér.

Áður en hann fór frá Real Madrid átti Jese eftir að reyna fyrir sér í poppsenunni og kom fyrir í tónlistarmyndböndum. Nafn hans þar var Jey M.

Football (and fatherhood) took a back seat as Jese threw himself into the Spanish celebrity scene, releasing a string of godawful pop songs under his reggaeton alter ego, Jey M. pic.twitter.com/CTRu3NbZEE

Í kjölfarið fór hann í samband með spænsku raunveruleikastjörnunni Aurah Ruiz. Stormasamt samband tók svo við.

Sem fyrr segir fór Jese til PSG 2016. Aurah fór með honum. Hann var grunaður um framhjáhald stuttu síðar en þau eignuðust svo saman son.

Hjá PSG gengu hlutirnir ekki upp og var Jese lánaður til Las Palmas og síðar Stoke á Englandi. Aurah nennti alls ekki með honum til Stoke og hættu þau saman. Síðar dró hún hann í réttarsal fyrir að vanrækja skildur sínar sem faðir.

Á meðan málið var í ferli tók Aurah þátt í raunveruleikaþáttunum Celebrity Big Brother. Lögmenn hennar voru allt annað en sáttir með það, enda mál hennar gegn Jese í fullum gangi.

Hún var kosin úr þáttunum eftir 71 dag og þar spilaði Jese rullu. Hann borgaði 5 þúsund pund í sms-skilaboð til að kjósa hana úr þáttunum.

Skömmu síðar lögsótti Jese hana fyrir áreiti og sótti eftir því að hún fengi þriggja til fimm ára fangelsisdóm. Hann vann málið fyrir rétti og var Aurah dæmd til að sinna samfélagsþjónustu í níu daga.

Öllum að óvörum gengu Jese og Aurah hins vegar saman úr réttarsal, héldust í hendur og kysstust. Tóku þau saman á ný.

Skömmu síðar kom Aurah hins vegar að Jese með vinkonu sinni í sófanum heima hjá þeim. Hún trylltist og réðst á þau með stöng sem notuð var til að þrífa sundlaugina.

Aurah hélt í raunveruleikaþátt þar sem hún opnaði sig. Jese hringdi inn í þáttinn og var símtalið spilað fyrir framan milljónir manna.

Jese sagði meðal annars að hann áttaði sig á því að Aurah væri ekki hamingjusöm.

PSG ákvað svo að reka Jese vegna þess skaða sem vesenið á honum utan vallar var að valda félaginu.

Jese flutti til Kanarí-eyja og skrifaði undir hjá Las Palmas. Dramatísku lífi hans utan vallar var hins vegar ekki lokið. Fréttir bárust af því að ekið hafi verið á hann og ökumaðurinn keyrt í burtu.

Grainy video footage emerges showing the striker limping at the roadside, and witnesses report a woman matching Aurah’s description speeding away from the scene.

Both Jese and Aurah deny she ran him over. pic.twitter.com/ATTNSBNwcx

— The Upshot (@UpshotTowers) January 3, 2023