Tölurnar á bak við nýtt tilboð Arsenal opinberaðar – Beðið eftir svari

Annað tilboð Arsenal í Mykaylo Mudryk, leikmann Shakhtar Donetsk, hljóðaði upp á 50 milljónir evra auk greiðslna sem myndu bætast við síðar meir.

Fyrsta tilboði Arsenal var hafnað en á dögunum var greint frá því að annað tilboð hefði borist Shakhtar.

Nú eru tölurnar á bak við þær tölur komnar í ljós, líkt og kemur fram ofar.

Búist er við því að Shakhtar taki ákvörðun um að hafna boðinu eða samþykkja það á næstunni.

Chelsea fylgist einnig með gangi mála og mun reyna að krækja í hinn 21 árs gamla Mudryk ef Arsenal mistekst það.

Það er hins vegar í forgangi hjá kantmanninum að fara til Arsenal.

Arsenal second proposal for Mykhaylo Mudryk is close to €50m fixed fee plus add-ons. Shakhtar expected to make a decision, the clubs are in direct contact. ⚪️🔴🇺🇦 #AFC

Personal terms, never been an issue – Arsenal is player's priority. Chelsea will act if #AFC move collapses. pic.twitter.com/P0svkKIyyw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2023