Skyndibitakeðjan fór afar illa með stjörnu Liverpool í gær

Darwin Nunez hefur heldur betur klikkað á hverju dauðafærinu á fætur öðru í búningi Liverpool í ensku úrvalsdeildinni það sem af er leiktíð.

Hann klikkaði á einu slíku í gær þegar Liverpool tapaði 3-1 fyrir Brentford.

Skyndibitakeðjan Domino’s sá sér leik á borði og birti skondna færslu eftir leik.

„Afsakið ef við höfum klikkað á einhverjum pöntunum í kvöld. Þessi gæi var að byrja,“ stóð í færslu keðjunnar, ásamt mynd af Nunez.

Sóknarmaðurinn gekk í raðir Liverpool frá Benfica í sumar fyrir meira en 80 milljónir punda.

Liverpool hefur verið í brasi á leiktíðinni og situr í sjötta sæti ensku úrvalsdeildarinnar.

Sorry if we’ve missed any orders tonight, we’ve just had this guy start pic.twitter.com/7slR29SPQ7

— Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) January 2, 2023