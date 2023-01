Fáránleg upphæð sem Ronaldo þénar í Sádí Arabíu – Launahæsti leikmaður sögunnar

Cristiano Ronaldo er launahæsti leikmaður allra tíma eftir að hafa skrifað undir hjá Al Nassr í Sádí Arabíu.

Ronaldo fær rúmlega þrjár milljónir króna fyrir hvern klukkutíma í Sádí Arabíu sem er í raun ótrulegur hagnaður.

Ronaldo er talinn einn besti fótboltamaður sögunnar en hann yfirgaf lið Manchester United undir lok síðasta árs.

Að skoða launatölur Ronaldo er í raun ótrúlegt en ljóst er að hann fór aðeins til Al Nassr vegna peningana.

Ronaldo mun fá 83 milljónir króna fyrir hvern dag í Sádí Arabíu sem er já, óskiljanleg upphæð.

👀 Cristiano Ronaldo’s reported Al Nassr wages:

💰 €200,000,000 per year

💰 €16,666,666 per month

💰 €3,846,153 per week

💰 €547,945 per day

💰 €22,831 per hour

💰 €380 per minute

💰 €6.34 per second

🤑 The largest salary in football history. pic.twitter.com/i2R76wyEXS

