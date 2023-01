Breyta herbergi Messi í háskólanum í safn

Katar há­skólinn ætlar að breyta herberginu sem Lionel Messi dvaldi í á Heimsmeistaramótinu í lítið safn tileinkað honum.

Heima­vist há­skólans var bæki­stöð argentínska lands­liðsins á meðan á mótinu stóð. Eins og allir vita stóð liðið uppi sem sigurvegari á mótinu eftir frábæran úrslitaleik við Frakkland.

Messi er stjarna liðsins og um hans síðasta HM í knatt­spyrnu var að ræða. Um leið var þetta í fyrsta skipti sem hann vinnur heims­meistara­titilinn og Katar há­skólinn ætlar sér að heiðra þetta mikla af­rek og nýta tengslin við liðið.

Here’s a quick tour of La Albiceleste’s base camp at Qatar University!

The room where the Argentinian captain, Lionel Messi, stayed in during the World Cup will also be turned into a mini museum soon!#Qatar #ARG #Argentina #Qatar2022 #FIFAWorldCup #LaAlbiceleste #LionelMessi pic.twitter.com/0UsdkBvcdX

— The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) December 27, 2022