Kemur með punkt sem hefur ýtt við mörgum í umræðunni umdeildu

Minningar­orð og sam­úðar­kveðjur hrannast nú inn á veraldar­vefnum í kjöl­far and­láts brasilísku knatt­spyrnu­goð­sagnarinnar Pelé sem lést á fimmtudaginn, 82 ára gamall, eftir lang­vinn veikindi.

Péle er að margra mati einn sá allra besti í sögunni til þess að leika listir sínar á knatt­spyrnu­vellinum og Nick Har­ris hjá SportingIn­tel setti í morgun inn á­huga­verða færslu á sam­fé­lags­miðlinum Twitter þar sem hann setur um­ræðuna um það hver sér besti knatt­spyrnu­maður sögunnar í sam­hengi við Pelé.

„Fólk mun alltaf hafa sína per­sónu­legu skoðun á því hver sé sá besti í sögunni. Hvort sem það er Geor­ge Best, Messi, Cristiano Ron­aldo, upp­runa­legi Ron­aldo, Mara­dona, Cru­yff eða Zi­da­ne, Eu­sebio og svo mætti á­fram telja. Allt í góðu með það en horfið á þetta: Pelé gerði þetta fyrstur,“ skrifar Nick í færslu á sam­fé­lags­miðlinum Twitter og birti með at­hyglis­vert mynd­band sem hægt er að horfa á hér fyrir neðan.

Your own GOAT will always be yours, whether Best or Messi, CR7 or the original Ronaldo, or Maradona, or Cruyff or Zidane, or Eusebio or so many more. Fair enough. But do watch this: Pelé did it first.pic.twitter.com/2xNczok5uP

— Nick Harris (@sportingintel) December 30, 2022