Yfirlýsing frá fjölskyldu Pele eftir andlát hans – ,,Ást, ást, og ást að eilífu“

Brasilíska goðsögnin Pele er fallin frá eftir að hafa glímt við erfið veikindi í dágóðan tíma.

Pele er talinn vera einn besti knattspyrnumaður sögunnar en hann var 82 ára gamall er hann lést á sjúkrahúsi í Brasilíu.

Fyrr í mánuðinum var greint frá alvarlegum veikindum Pele og barst hann lengi fyrir lífi sínu.

Pele var stórkostlegur leikmaður á sínum tíma en hann vann HM þrisvar með Brasilíu, 1958, 1962 og 1970.

Hann lék allan sinn feril í heimlandinu með Santos fyrir utan tvö ár í Bandaríkjunum með New York Cosmos.

Pele skoraði alls 655 mörk í 700 leikjum fyrir félagslið og þá 77 mörk í 92 landsleikjum fyrir Brasilíu.

Fjölskylda Pele hefur nú gefið frá sér yfirlýsingu eftir fréttirnar sem má lesa hér fyrir neðan.

Pelé family statement.

“Inspiration, love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today. Love, love and love, forever”. pic.twitter.com/NR3osdkbch

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2022