PSV finnur arftaka nýjustu stjörnu Liverpool í Noregi

PSV ætlar að finna arftaka Cody Gakpo, sem er á leið til Liverpool, strax og hefur leitað til Noregs til þess.

Liverpool mun alls greiða PSV um 45 milljónir punda fyrir þjónustu hins 23 ára gamla Gakpo.

Tölfræði Gakpo í hollensku úrvalsdeildinni á þessari leiktíð er hreint ótrúleg. Hann hefur skorað níu mörk og lagt upp tólf í fjórtán leikjum.

Það þarf því að finna rétta arftakann. PSV er nú þegar komið langt í viðræðum við Molde um sóknarmanninn Ola Brynhildsen.

Sá er 23 ára gamall og getur, líkt og Gakpo, leyst stöðurnar fremst á vellinum.

Á þessari leiktíð hefur Brynhildsen skorað ellefu mörk í nítján leikjum í norsku úrvalsdeildinni og þrjú til viðbótar í Sambandsdeildinni.

Fabrizio Romano segir að PSV horfi einnig á fleiri leikmenn en viðræður við Molde séu komnar langt á veg.

