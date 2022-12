Arsenal búið að leggja fram tilboð í Mudryk en því verður hafnað

Arsenal er búið að leggja fram tilboð í vængmanninn öfluga Mykhaylo Mudryk sem spilar með Shakhtar Donetsk.

Frá þessu greinir blaðamaðurinn James Olley í kvöld en hann starfar fyrir ESPN.

Mudryk er einn eftirsóttasti bitinn í Evrópu en hann var frábær með Shakhtar í Meistaradeildinni fyrr á árinu.

Olley segir að Arsenal hafi boðið 65 milljónir evra í Mudryk en sú upphæð mun ekki duga.

Shakhtar er að vonast eftir töluvert hærri upphæð og mun að öllum líkindum hafna boðinu.

