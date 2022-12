Sonur Lineker græddi á tá og fingri – Tippaði rétt á ótrúleg smáatriði

George Lineker, sonur fyrrum knattspyrnumannsins og sparkspekingsins Gary Lineker, græddi á tá og fingri á því að veðja á úrslitaleik Heimsmeistaramótsins í Katar um síðustu helgi.

Argentína og Frakkland mættust í úrslitaleiknum, sem var ansi skemmtilegur. Staðan eftir venjulegan leiktíma var 2-2 og eftir framlengingu var hún 3-3. Argentína vann svo í vítaspyrnukeppni.

Það er óhætt að segja að Lineker hafi verið ansi nákvæmur í veðmáli sínu og með smáatriðin á hreinu. Hann setti 20 pund á það að eftirfarandi myndi gerast:

Öll þessi atriði rættust og breytti Lineker 20 pundum í 4276 pund, sem jafngildir um 740 þúsund íslenskum krónum.

If anyone deserves to win a bet, I think it’s me. Thank you all 👊 pic.twitter.com/7PX4nYoOhk

— George Lineker (@GeorgeLineker) December 18, 2022