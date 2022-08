Aðeins eitt tilboð komið í Ronaldo í sumar og það kom frá liði utan Evrópu

Cristiano Ronaldo hefur viljað fara frá Manchester United í sumar en án það hefur ekki gengið upp, ekkert félag í Evrópu hefur viljað fá hann.

The Athletic segir frá þessu en aðeins eitt tilboð hefur komið á borð United í sumar en það kom frá Sádí Arabíu.

Ronaldo vill fara í lið sem spilar í Meistaradeildinni en hingað til hefur ekkert félag viljað fá hann.

Ronaldo var varamaður gegn Liverpool á mánudag og gæti reynt að fara frá félaginu áður en félagaskiptaglugginn lokar eftir viku.

Ronaldo er 37 ára gamall en fyrir nokkrum árum vildu öll bestu lið Evrópu fá hann en í dag virðist ekkert lið vilja kaupa hann.

