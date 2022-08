Sjáðu athyglisverða vítaspyrnutækni um helgina – Virkaði vel

Jardel Silva er leikmaður Feirense í portúgölsku B-deildinni.

Þessi 25 ára gamli leikmaður er ekki þekktasta nafnið í boltanum. Hann vakti þó töluverða athygli um helgina fyrir vítaspyrnu sem hann tók.

Þá sleppti Jardel því að taka tilhlaup áður en hann skoraði úr spyrnunni.

Leiknum lauk 1-1. Með markinu var Jardel að jafna leikinn.

Þessa athyglisverðu vítaspyrnu má sjá hér að neðan.

This is how Jardel Silva of the Portuguese second division takes his penalties 🥶

(via @ligaportugal) pic.twitter.com/xcLrvpsw1k

— ESPN FC (@ESPNFC) August 22, 2022