Segja Raphinha nálægt því að ganga í raðir Arsenal – Leikmaðurinn sjálfur náð samkomulagi við Barcelona

Vefmiðillinn Goal í Brasilíu segir Raphinha, vængmann Leeds, nálægt því að ganga í raðir Arsenal.

Þá segir Fabrizio Romano frá því að leikmaðurinn sjálfur hafi samið við Barcelona um eigin kjör. Börsungar hafi þó ekki samið við Leeds.

Þá segir hann Arsenal hafa sýnt Raphinha áhuga frá því í mars.

Goal segir Brasilíumanninn ekki vilja bíða of lengi með að finna sér nýtt félag. Gætu það verið góð tíðindi fyrir Arsenal.

Leeds bjargaði sér frá falli úr ensku úrvalsdeildinni í lokaumferð síðustu leiktíðar. Raphinha vill komast í stærra félag.

Romano segir frá því að Chelsea og Tottenham hafi einnig haft samband varðandi vængmanninn.

Raphinha situation. 🚨🇧🇷 #LUFC

▫️ Barcelona agreed personal terms with Raphinha, but no agreement on fee with Leeds.

▫️ Arsenal are in direct negotiations with Leeds, interested since March.

▫️ Both Chelsea & Tottenham have been in contact too.

▫️ Fee could be around 65/75m. pic.twitter.com/39igUIOTqV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2022