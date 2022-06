Fyrsta tilboð á leið á borð Bayern

Barcelona er að undirbúa sitt fyrsta tilboð í Robert Lewandowski.

Hinn 33 ára gamli Lewandowski er kominn í stríð við Bayern Munchen eftir átta ár hjá félaginu og vill fara.

Chelsea og Paris Saint-Germain, auk Barcelona, hafa áhuga á leikmanninum en Pólverjinn vill aðeins fara til síðastnefnda félagsins.

Lewandowski á aðeins eitt ár eftir af samningi sínum við Bayern og það verður að teljast afar ólíklegt að hann spili annan leik fyrir félagið.

Barcelona are preparing their new official bid for Robert Lewandowski. Laporta's great relationship with his agent Zahavi helped to wait and keep valid verbal agreement on personal terms 🚨🇵🇱 #FCB

Lewandowski's priority has always been Barça, despite Chelsea and PSG approaches. pic.twitter.com/VxbVgJZp3D

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2022