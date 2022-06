Sjáðu myndbandið: Búnir að fá nóg og réðust til atlögu – Kröfðust breytinga

Tugir stuðningsmanna brasilíska knattspyrnufélagsins Botafogo hafa fengið sig fullsadda af gengi liðsins upp á síðkastið og tóku málin í sínar hendur í gær. Stuðningsmennirnir brutu sér leið inn á æfingasvæði félagsins í mótmælaskyni við slæmt gengi liðsins á tímabilinu.

Staðarlögreglan var kölluð til en af myndum og myndskeiðum að dæma sem hafa farið í dreifingu á samfélagsmiðlum má sjá stuðningsmennina brjóta sér leið inn á æfingasvæðið.

Botafogo hefur ekki gefið frá sér yfirlýsingu í tengslum við málið, enginn hefur verið handtekinn en Botafogo hefur tapað fjórum leikjum í röð í brasilísku úrvalsdeildinni og er sem stendur í fallsæti með aðeins 12 stig eftir 11 leiki.

Stuðningsmennirnir, pirraðir vegna gengi liðsins sjást lesa leikmönnum pistilinn í myndbandi sem er í dreifingu á samfélagsmiðlum.

Urgente! Torcedores do Botafogo foram ao CT do Alvinegro fazer cobranças aos jogadores. Victor Sá está extremamente assustado com a situação. pic.twitter.com/fnu1nq4FPf

— Venê Casagrande (@venecasagrande) June 15, 2022