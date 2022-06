Mögnuð staðreynd um fyrsta leik Liverpool

Liverpool mun heimsækja nýliða Fulham í fyrstu umferð ensku úrvalsdeildarinnar þann 7. ágúst næstkomandi.

Leikjadagskrá ensku úrvalsdeildarinnar var gefin út í dag.

Þetta verður fjórða tímabilið í röð þar sem Liverpool mætir nýliðum í fyrstu umferð. Það sem meira er hafa liðin verið sigurvegarar Championship-deildarinnar, ensku B-deildarinnar, í öll skiptin.

Tímabilið 2019-2020 tók Liverpool á móti Norwich, 2020-2021 tók liðið á móti Leeds og svo heimsótti Liverpool Norwich í fyrsta leik í fyrra.

Liverpool will be playing the Championship winners in their opening Premier League fixture for the FOURTH season in a row.

19/20: Norwich (H)

20/21: Leeds (H)

21/22: Norwich (A)

22/23: Fulham (A) pic.twitter.com/IAxb4uALeU

— SPORTbible (@sportbible) June 16, 2022