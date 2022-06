Meistararnir að leggja fyrsta tilboðið á borðið

Manchester City er að undirbúa fyrsta tilboð sitt í Marc Cucurella, vinstri bakvörð Brighton.

Pep Guardiola, stjóri Englandsmeistaranna, er mikill aðdáandi Cucurella og hefur mikinn áhuga á að fá hann til liðs við sig.

Cucurella kom til Brighton frá Getafe síðasta sumar. Hann lék frábærlega á sinni fyrstu leiktíð í suðrinu.

Joao Cancelo lék yfirleitt í stöðu vinstri bakvarðar hjá Man City á síðustu leiktíð en hann er réttfættur.

