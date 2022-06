Leikjadagskráin í enska klár: City fer til Lundúna og Liverpool heimsækir nýliða – Arsenal opnar mótið aftur

Enska úrvalsdeildin fer aftur að rúlla 5. ágúst. Nú rétt í þessu var leikjadagskráin tilkynnt.

Það er alltaf gaman að skoða hvaða lið eigast við í fyrstu umferðinni.

Annað árið í röð mun Arsenal opna mótð. Liðið heimsækir þá Crystal Palace föstudaginn 5. ágúst.

Englandsmeistarar Manchester City fara þá til Lundúna og mæta West Ham sunnudaginn 7. ágúst. Liverpool, sem var í harðri baráttu við City um titilinn á síðustu leiktíð, heimsækir nýliða Fulham.

Þá tekur Manchester United á móti Brighton og Chelsea heimsækir Everton.

Man Utd og Liverpool mætast á Old Trafford strax í þriðju umferð.

Hér fyrir neðan má sjá leikina í fyrstu umferð í heild.

The Premier League fixtures for the 2022/23 season have been RELEASED! 🚨

Here is how the opening weekend will look! 🍿

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 16, 2022