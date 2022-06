Aðaltreyju Man Utd lekið – Stuðningsmenn skiptast í fylkingar

Nú vilja ensk blöð meina að aðaltreyju Manchester United fyrir næstu leiktíð hafi verið lekið út.

Miðað við viðbrögð á samfélagsmiðlum má segja að stuðningsmenn skiptist í fylkingar með skoðanir sínar á treyjunni.

Man Utd olli vonbrigðum á síðustu leiktíð og hafnaði í sjötta sæti ensku úrvalsdeildarinnar.

Myndir af treyjunni sem var lekið og margir vilja meina að sé aðaltreyja Man Utd á næstu leiktíð má sjá hér að neðan.

Leaked: More photos of #mufc’s 2022/23 home kit have been released. [TikTok: mrmicahh] pic.twitter.com/3G8FgzdjWk

— Utd District (@UtdDistrict) June 14, 2022