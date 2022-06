Sjáðu myndbandið: Fyrrum landsliðsmarkvörður í annarlegu ástandi í leigubíl

Joe Hart og Micah Richards eru staddir á Ibiza þar sem þeir djamma og njóta lífsins saman.

Hart leikur með Celtic í Skotlandi en Richards er sparkspekingur á Sky Sports. Þeir léku á sínum tíma saman hjá Manchester City.

Richards tók myndband þegar þeir félagar voru á leið heim eftir fyrsta kvöldið á Ibiza. Þar mátti sjá að Hart hafði fengið sér aðeins of vel í tána.

„Ibiza er ekki fyrir alla. Sjáið hann bara,“ sagði Richards um félaga sinn Hart sem lá í leigubílnum vegna ástandsins.

„Þetta er fyrsta kvöldið og sjáið bara ástandið á honum,“ bætti hann svo við.

Myndband af þeim félögum má sjá hér að neðan.

Joe Hart and Micah Richards seem to be having a good time in Ibiza 😂🍺

[IG: MicahRichards] pic.twitter.com/IifDcuqFX1

— mcfc lads (@mcfc_lads) June 3, 2022