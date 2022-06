Mourinho orðaður við stjórastólinn hjá PSG

Jose Mourinho, knattspyrnustjóri Roma, hefur verið orðaður við stjórastólinn hjá Paris Saint-Germain. Það er talkSPORT sem segir frá þessu.

Mauricio Pochettino, núverandi stjóri Parísarliðsins, er aðeins einum fundi frá því að vera rekinn úr starfi samkvæmt fjölmiðlamanninum Fabrizio Romano.

Paris Saint-Germain are oriented to sacking Mauricio Pochettino in the coming days. One more meeting is needed to make official decision – it will take place once Nasser Al Khelaifi’s back. 🚨🇦🇷 #PSG

Leonardo’s departure will be announced very soon, with Campos set to join PSG. pic.twitter.com/S7JYf5bNuL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2022