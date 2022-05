Richarlison er eftirsóttur og vill færa sig um set í sumar

Richarlison, sóknarmaður Everton, vill færa sig um set í sumar en hann skipti um umboðsmannateymi í apríl. Fjölmörg félög hafa áhuga á Brasilíumanninum. Fjölmiðlamaðurinn Fabrizio Romano greinir frá þessu.

„Ég hef gert eigendum Everton málið ljóst. Ég er búinn að ræða við Lampard líka, við umboðsmenn mína: þeir vita hvað ég vil,“ segir Richarlison.

Richarlison hefur verið einn af lykilmönnum Everton undanfarin ár og átti stóran þátt í því að félagið hélt stöðu sinni í deildinni á nýafstöðnu tímabili. Þá varð hann Ólympíumeistari með U23 landsliði Brasilíu síðasta sumar.

