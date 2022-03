Sjáðu myndbandið: Varpar ljósi á meðferðina sem Salah fékk eftir leikinn gegn Senegal í gær

Myndband hefur nú farið í dreifingu á samfélagsmiðlum sem varpar ljósi á það hversu slæma meðferð Mohamed Salah, stjörnuleikmaður Liverpool og egypska landsliðsins, fékk eftir tap gegn Senegal í vítaspyrnukeppni í gærkvöldi sem gerði út um möguleika Egyptalands á sæti í HM.

Öryggisverðir þurftu að fylgja Salah út af vellinum þar sem að stuðningsmenn Senegal áttu greiða leið með að komast inn á völlinn eftir að úrslitin urðu ljós. Nokkrir stuðningsmenn reyndu að nálgast Salah en höfðu þó ekki erindi sem erfiði.

Þegar að Salah nálgaðist leikmannagöngin hófu stuðningsmenn Senegal að grýta hann með aðskotahlutum en leikmaðurinn komst að lokum, með hjálp öryggisvarða, inn til búningsherbergja.

Myndband af atbuðarrásinni má sjá hér fyrir neðan:

Þá reyndist vítaspyrnukeppnin ekki auðveld viðureignar fyrir leikmenn Egyptalands en stuðningsmenn Senegal beindu að þeim leysigeislum til þess að koma þeim úr jafnvægi.

Mohamed Salah before his penalty miss against Senegal. pic.twitter.com/szlmfxDJkN

