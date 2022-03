Fyrirliðinn fordæmir hegðun stuðningsmanna sem bauluðu á eigin leikmann – ,,Hann á þetta ekki skilið“

Stuðningsmenn enska landsliðsins í knattspyrnu bauluðu á varnarmann liðsins, Harry Maguire í gærkvöldi þegar að England tók á móti Fílabeinsströndinni. Harry Kane, fyrirliði enska landsliðsins, fordæmir hegðun stuðningsmannanna í færslu sem birtist á samfélagsmiðlum í morgun.

,,Við höfum lagt mikið á okkur til þess að endurbyggja tengslin við stuðningsmenn Englands undanfarin ár þannig að það var ekki gott að heyra baulað á Harry Maguire á Wembley fyrir leikinn í gær. Það var ekki rétt.“

Kane segir sannleikinn vera þann að Maguire hafi staðið sig vel innan vallar fyrir enska landsliðið.

,,Hann hefur gefið okkur svo margar stundir sem hafa orðið að frábærum minningum og því er þetta óskiljanlegt. Hann á þetta ekki skilið og er með stuðning alls liðsins á bak við sig og ætti að ganga að því sama hjá stuðningsmönnum enska landsliðsins,“ skrifar Harry Kane, fyrirliði enska landsliðsins í færslu á samfélagsmiðlum.

We’ve worked hard to rebuild our connection with @England fans in the last few years so to hear @HarryMaguire93 booed at Wembley before kick off was just not right.

— Harry Kane (@HKane) March 30, 2022