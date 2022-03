Sjáðu myndina: Stuðningsmenn Senegal fóru undarlega leið til að hjálpa sínu liði á HM

Senegal er komið á Heimsmeistaramótið í Katar síðar á árinu eftir að hafa slegið Egyptaland út í kvöld.

Senegal vann leik kvöldsins 1-0 með marki frá Boulaye Dia á 3. mínútu. Egyptar unnu fyrri leikinn 1-0 og því var farið í framlengingu. Þar var ekkert skorað og því gripið til vítaspyrnukeppni.

Þar vann Senegal og verður því á meðal þátttökuþjóða á HM.

Í vítaspyrnukeppninni gátu áhorfendur tekið eftir því að leysigeislum var í miklum mæli beint í augu leikmanna Egyptalands. Þetta truflaði þá án efa og er spurning hvort þetta hafi gert útslagið í kvöld.

The laser pens were a disgrace throughout, especially in the shootout. But no doubt that Senegal much the better side tonight. pic.twitter.com/mo5LJRpYtO

— James Pearce (@JamesPearceLFC) March 29, 2022