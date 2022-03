Forseti Barcelona staðfestir kaup á tveimur nýjum leikmönnum

Joan Laporta, forseti spænska knattspyrnufélagsins Barcelona, hefur staðfest kaup á tveimur nýjum leikmönnum liðsins fyrir næstu leiktíð.

Laporta segir í viðtali að hann megi ekki nefna umrædda leikmenn á nafn. Íþróttafréttamaðurinn Fabrizio Romano greinir frá þessu á Twitter-síðu sinni.

Barça president Laporta confirms: „We’ve completed two signings for the next season: one is a midfielder, the other one is a centre-back. But I’m not allowed to mention their names“. ✍🏻📑 #FCB

Of course, Franck Kessié and Andreas Christensen deals are both fully agreed.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2022