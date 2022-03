Ronald Koeman skýtur á forráðamenn Barcelona – „Ég fékk ekki sama tíma og Xavi hefur fengið“

Ronald Koeman tók við Barcelona árið 2020 en var rekinn úr starfi í fyrra fyrir slæmt gengi. Xavi tók við liðinu og hefur fengið fjölda leikmanna til liðsins og nú sjá stuðningsmenn fram á bjartari tíma.

Koeman sagði í nýlegu viðtali að hann væri ósáttur við forráðamenn Barcelona. Honum finnst Xavi hafa fengið meiri tíma og finnst sárt að líta til baka.

„Barcelona gaf mér ekki sama tíma og Xavi hefur fengið. Mér finnst ennþá sárt að líta til baka. Þegar ég var við stjórn þá voru margir leikmenn meiddir.“

Ronald Koeman has said he wasn't given the time he deserved to turn things around at Barcelona 👀 pic.twitter.com/xZLzMJUlPp

