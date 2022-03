Pogba veit ekki hvert hlutverk sitt er hjá Manchester United

Paul Pogba hefur verið gagnrýndur síðustu misseri fyrir spilamennsku sína eins og aðrir leikmenn Manchester United.

Margir hafa pirrað sig á því síðustu ár að Pogba spilar alltaf sinn besta leik fyrir Frakkland en ekki fyrir Manchester United. Pogba segist hafa ákveðið hlutverk í franska landsliðinu en það vantar hjá Manchester United.

„Mér kemur mjög vel saman við Deschamps, hann gaf mér hlutverk sem ég skil og sinni en er ég með eitthvað hlutverk hjá Manchester United? Ég spyr að því en fæ engin svör.“

