Elanga segir Ronaldo hjálpa ungu leikmönnunum mikið – „Það er frábært að vera í kringum hann.“

Anthony Elanga talaði afar vel um Cristiano Ronaldo í nýlegu viðtali og segir hann hafa hjálpað ungu leikmönnunum mikið.

Ýmsir miðlar sögðu frá því fyrir nokkrum mánuðum að Ronaldo væri eins og eitur í búningsklefa Manchester United og að allir væru hræddir við hann. Svo virðist ekki vera ef marka má orð Elanga.

„Það er frábært að hafa Ronaldo sem mentor hérna því ég fer á æfingar snemma og þá er hann mættur. Ef við ungu leikmennirnir þurfum einhverja hjálp þá tölum við við hann. Það er frábært að vera í kringum hann.“

Anthony Elanga is learning from the greatest 🐐 pic.twitter.com/sogFwPKHi6

