„Bruno er lúxusleikmaður og leggur ekki mikið á sig“

Bruno Fernandes er talinn vera nálægt því að skrifa undir nýjan 5 ára samning við Manchester United.

Talið er að hann muni hækka vikulaunin sín upp í 240 þúsund pund sem er helmingi meira en kappinn fær í dag.

Simon Jordan, fyrrum stjórnarformaður Crystal Palace, er ekki par hrifinn af leikmanninum og var ekki skemmt að heyra þessar fréttir af Fernandes en hann lét Portúgalann heyra það á TalkSport.

„Hann er ekki leiðtogi. Hann leggur ekki mikið á sig, gerir ekki nóg án bolta. Hann er lúxusleikmaður.“

🔥 “Bruno Fernandes is a light weight!”

❌ “He’s not a leader. Doesn’t work hard enough, doesn’t do enough off the ball, doesn’t track back – he’s a luxury player!”

Simon Jordan slams Bruno Fernandes’ leadership skills & abilities on the pitch. 👀 pic.twitter.com/drZNwyCpLb

— talkSPORT (@talkSPORT) March 25, 2022