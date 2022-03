Steven Gerrard skoraði fyrir Liverpool í dag

Það var margt um knattspyrnugoðsagnir á Anfield í dag er gamlar hetjur Liverpool mættu gömlum hetjum Barcelona.

Jamie Carragher, Steven Gerrard, Dirk Kuyt, Sami Hyypia og fleiri byrjuðu fyrir Liverpool á meðan Rivaldo, Juliano Belletti og Edgar Davids léku fyrir Barcelona.

Gerrard, sem nú er knattspyrnustjóri Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni, kom Liverpool yfir á 14. mínútu með marki úr vítaspyrnu.

Steven Gerrard from the spot for Liverpool Legends 🎯

(via @LFC)pic.twitter.com/ZiFST7KKSQ

— B/R Football (@brfootball) March 26, 2022