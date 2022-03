Wales og Austurríki eigast nú við í undanúrslitum umspils um sæti á HM í Katar.

Wales leiðir 2-0 þegar tæpur klukkutími er liðinn af leiknum.

Gareth Bale hefur skorað bæði mörkin en það fyrra var ansi fallegt. Það gerði hann beint úr aukaspyrnu.

Markið má sjá hér neðar.

GARETH BALE! OUT OF THIS WORLD 🤯 pic.twitter.com/JcNsViMiMp

— ESPN FC (@ESPNFC) March 24, 2022