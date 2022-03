Eltihrellir David Beckham birtist í skóla dóttur hans og villti á sér heimildir – Hefur setið um fjölskylduna til fjölda ára

Hin 58 ára gamla Sharon Bell, konan sem hefur verið kærð fyrir að sitja fyrir um fyrrum knattspyrnumanninn David Beckham, er nú sökuð um að hafa birst í skóla dóttur hans, Harper Seven og þóst vera móðir annars nemanda við skólann.

Greint er frá málinu á vefmiðli Metro þar sem segir að í desember á síðasta ári hafi fallið dómur þess efnis að Sharon var meinað að nálgast eða hafa samabnd við David Beckham, eiginkonu hans eða börn þeirra.

Tilraunir konunnar til þess að eiga í samskiptum við Beckham-fjölskylduna eftir þessum leiðum teygja sig aftur til ársins 2016.

Sharon má ekki vera innan við 500 metra frá heimili Beckham-fjölskyldunnar, Cotswold stórhýsi þeirra sem og skólum barna þeirra.

Fyrirtaka í máli Sharon Bell er áætluð þann 28 mars næstkomandi.

