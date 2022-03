Ten Hag fundaði með United á mánudag

Erik ten Hag þjálfari Ajax er líklegastur til að taka við starfi stjóra Manchester United. Nú greina fjöldi erlendra miðla frá því að hann hafi nú þegar fundað með félaginu.

Fundurinn fór fram á mánudag degi eftir að Ajax vann sigur á PSV í hollenska boltanum. Þar hitti Ten Hag stjórnarmenn United.

Ten Hag er 52 ára gamall en leit Manchester United að stjóra heldur áfram. Líklegt er talið að félagið ráði framtíðar stjóra í apríl.

During the meeting, Erik ten Hag wanted to hear about Manchester United budget and plans for the future. His English level has now improved – ten Hag feels ready to try Premier League experience soon. 🔴 #MUFC

Man United will also meet other managers. Process still ongoing. pic.twitter.com/vMTw4iCnCc

