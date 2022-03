Býst við því að Manchester United kynni næsta knattspyrnustjóra til leiks á næstu dögum

Gary Neville, fyrrum leikmaður Manchester United og núverandi sérfræðingur Sky Sports, telur að Manchester United muni tilkynna um ráðningu á nýjum knattspyrnustjóra í næstu viku. Knattspyrnustjórinn muni síðan taka við stjórnartaumunum af Ralf Ragnick, bráðabirgðastjóra liðsins eftir yfirstandandi tímabil.

Greint var frá því í morgun að Manchester United hefði fundað með Erik ten Hag, knattspyrnustjóra hollenska félagsins Ajax. Neville segir þessar fréttir gefa ýmsar vísbendingar.

,,Fréttir um að Ten Hag hafi verið í atvinnuviðtali í þessari viku. Ef formleg viðtöl eru komin af stað og í ljósi þess að ferlið er svona opinbert myndi ég búast við því að nýr knattspyrnustjóri yrði opinberaður á innan við viku,“ skrifar Gary Neville í færslu á Twitter.

Hann setur einnig upp könnun í færslunni þar sem að hann spyr stuðningsmenn Manchester United að því hvort þeir myndu frekar vilja Erik ten Hag eða Mauricio Pochettino sem nýjan knattspyrnustjóra Manchester United. Þegar að þessi frétt er skrifuð hafa yfir 127 þúsund svarað könnum Nevilles og úrslitin eru afgerandi.

80% svarenda myndi vilja Erik ten Hag sem næsta knattspyrnustjóra Manchester United, 19% myndu vilja Pochettino.

Reports Ten Hag has been interviewed this week . If formal interviews have started and with it being such a public process I would expect a new manager announcement within a week or so.

Who do United fans want ?

— Gary Neville (@GNev2) March 23, 2022