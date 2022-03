Framherji Liverpool færist nær Milan

Enska knattspyrnufélagið Liverpool ætlar ekki að framlengja samningi Dicovk Origi, framherja liðsins, við félagið. Þetta segir íþróttafréttamaðurinn Fabrizio Romano.

Samningur Belgans við Liverpool rennur út í sumar og AC Milan er fremst í baráttunni um að klófesta leikmanninn.

Ákvæði er í samningi Origi um að framlengja dvöl hans í Liverpool um 12 mánuði til viðbótar en það veldur á því hversu marga leiki hann spilar fyrir félagið.

More on Divock Origi. Liverpool have no plans to extend his contract and he wants to try a new challenge. AC Milan are confident to complete the agreement soon. 🔴🇧🇪 #ACMilan

Talks are progressing with his agents, final details to be discussed in the next days. ⤵️ https://t.co/a7yHihpANe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2022