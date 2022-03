Dregur gagnrýni sína til baka og biðst afsökunar – ,,Ég var mjög bitur“

Gabby Agbonlahor, fyrrum leikmaður Aston Villa og núverandi sérfræðingur talkSPORT um ensku úrvalsdeildina, hefur beðist afsökunar á gagnrýni sinni í garð fögnuðar leikmanna og stuðningsmanna Arsenal eftir sigur liðsins gegn Aston Villa á útivelli í ensku úrvalsdeildinni um helgina.

Agbonlahor gagnrýndi það hversu mikið leikmenn og stuðningsmenn Arsenal fögnuðu eftir sigurinn og hefur í kjölfarið sjálfur hlotið mikla gagnrýni.

,,Ég var mjög bitur eftir leikinn. Þar sem að ég horfði á leikinn frá stúdíói BT Sport, gat ég séð áhorfendur Arsenal allan leikinn. Það að sjá þá fagna eftir leik tel ég að hafi vakið upp hjá mér afbrýðisemi. Svo ég hef ákveðið að draga athugasemdir mínar til baka og biðjas stuðningsmenn Arsenal afsökunar. Fögnuður þeirra var í góðu lagi og ég er viss um að liðið nái að enda í Meistaradeildarsæti á tímabilinu,“ sagði Gabby Agbonlahor.

Sigurinn var gífurlega mikilvægur fyrir Arsenal sem er í harðri baráttu um laust sæti í Meistaradeild Evrópu á næsta tímabili. Arsenal er sem stendur í 4. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 54 stig og með leik til góða og keppinauta sína Manchester United, Tottenham og West Ham United.

❤️ “I love that Arsenal celebrated!”

🙏 “If you’re not allowed to celebrate, what’s the point of going to games?”

😡 “Just stop penalising people for celebrating, it’s football!”

Laura Woods responds to Gabby Agbonlahor’s criticism of #AFC’s celebrations after beating #AVFC 👏 pic.twitter.com/NDaJyN4hTu

