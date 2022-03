Argentína og Ítalía mætast á Wembley í úrslitaleik

Evrópumeistarar Ítalíu mæta Suður-Ameríkumeisturum Argentínu á Wembley vellinum í London þann 1. júní næstkomandi.

Knattspyrnusambönd Evrópu og Suður-Ameríku ákváðu í september síðastliðnum að löndin skyldu mætast sumarið 2022 í úrslitaleik sem nefndur hefur verið „Finalissima“.

Ítalía varð Evrópumeistari eftir sigur á Englandi í vítaspyrnukeppni síðasta sumar á meðan Argentína hafði betur gegn Brasilíu í úrslitaleik Suður-Ameríkukeppninnar.

Argentina and Italy will play each other at Wembley on June 1st in The Finalissima 🏆

The champions of South America will face off against the champions of Europe 🇦🇷 🇮🇹 pic.twitter.com/JYsLPBmUeQ

