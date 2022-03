„Það skiptir engu máli hvað hin liðin vinna oft, Liverpool og Mancester United verða alltaf stærstu félögin“

Manchester United og Liverpool eiga marga stuðningsmenn og hafa náð ótrúlegum árangri í gegnum tíðina.

Chelsea og Manchester City hafa náð miklum árangri síðustu ár en Jamie Carragher, fyrrum leikmaður Liverpool, telur að árangur þeirra liða skipti ekki miklu máli. Hann telur að Liverpool og Manchester United verði alltaf stærstu félögin á Englandi.

„Manchester United og Liverpool verða alltaf stærstu félögin í ensku úrvalsdeildinni. Það mun aldrei breytast alveg sama hversu marga titla Chelsea og Manchester City vinna, hin tvö verða alltaf stærst.“

Will any Premier League club ever overtake Liverpool and Man United? 👀 pic.twitter.com/ONJxcoQtwV

— ESPN UK (@ESPNUK) March 2, 2022