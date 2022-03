Fallegt hjá Nottingham Forest – Sýna stuðning með því að taka frá 97 sæti

Nottingham Forest tekur á móti Liverpool í 8-liða úrslitum FA bikarsins klukkan 18:00 á eftir.

Liverpool og Nottingham Forest mættust í FA Bikarnum árið 1989 þegar hið hræðilega Hillsborough slys átti sér stað. 97 manns létu lífið í slysinu og 766 særðust.

Nottingham Forest er búið að taka frá 97 sæti í kvöld til minningar um þær 97 manneskjur sem létu lífið í þessu hræðilega slysi.

NEVER FORGOTTEN

97 seats will be left vacant at tomorrow's match in honour of those who lost their lives at our FA Cup semi final in 1989

We look forward to welcoming Liverpool FC to The City Ground 🤝

🌳🔴 #NFFC pic.twitter.com/SjsGrjewGo

— Nottingham Forest FC (@NFFC) March 19, 2022