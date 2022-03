Dani Alves vill sjá Messi snúa aftur heim

Dani Alves vill að Lionel Messi snúi aftur heim og semji við Barcelona eftir leiktíðina.

Messi gekk til liðs við PSG síðasta sumar þegar Barcelona var í miklum fjárhagsvandræðum og gat ekki samið við stórstjörnuna.

Messi hefur verið langt frá sínu besta í Frakklandi og púuðu stuðningsmenn af krafti á Messi í síðasta leik liðsins.

„Mér finnst Leo ekki vera að njóta sín, þetta er ekki staðurinn fyrir hann.“

„Ég vona innilega að Messi komi aftur til Barcelona,“ sagði Alves við ESPN.

