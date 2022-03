Trent meiddur og óvíst er hversu lengi hann verður frá

Trent Alexander-Arnold bakvörður Liverpool er meiddur og verður fjarverandi gegn Nottingham Forrest í enska bikarnum um helgina.

Einnig er talið að enski bakvörðurinn dragi sig úr enska landsliðshópnum vegna meiðsla í læri.

Trent fann fyrir eymslum eftir sigur Liverpool á Arsenal á miðvikudag en einnig er líklegt að Mo Salah hvíli gegn Nottingham.

„Mo fann fyrir verk í fæti sínum, við sjáum hvað gerist. Það er enginn tímalína á meiðslum Trent,“ sagði Jurgen Klopp stjóri Liverpool.

Án Trent og Salah ætti Liverpool þó að fara auðveldlega í gegnum einvígið gegn Nottingham.

Salah will also be checked ahead of Sunday. "Mo felt his foot again so we have to see what happens." No timeline for Trent currently. "We need to see how long," confirmed Klopp. https://t.co/cjFi9BgoTU#LFC @EmiratesFACup

— Ben Dinnery (@BenDinnery) March 18, 2022