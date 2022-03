Rashford trompaðist við dónalega stuðningsmenn – Sjáðu hvað gerðist

Marcus Rashford var niðurlútur eftir tap Manchester United gegn Atletico Madrid í Meistaradeild Evrópu á þriðjudag.

Að leik loknum var hann að labba í bifreið sína þegar stuðningsmenn United létu hann heyra það. Rashford hefur spilað mjög illa síðustu vikur og fékk hann að vita af því.

Rashford snéri sér þá við og labbaði að stuðningsmönnum og svaraði þeim, hann virðist svo gefa þeim fingurinn.

„Myndband getur sagt þúsund orð en í þessu tilfelli teiknar hún ekki upp rétta mynd,“ segir Rashford í yfirlýsingu.

„Í fleiri vikur hef ég verið gagnrýndur, mér verið hótað og eftir leikinn missti ég stjórn á mér. Ég er manneskja, að lesa og heyra þessa hluti alla daga dregur mann niður. Það er enginn sem gagnrýnir mig meira en ég sjálfur.“

„Það sem sést á þessu myndbandi er án samhengis, ég hafði fengið að heyra það frá því að ég kom út af vellinum. Það sem ég fékk að heyra var ekki bara um fótbolta.“

Atvikið má sjá hér að neðan.

Embarrassing from Marcus Rashford. What a disgrace! If sir Alex Ferguson was still incharge he would be sold this summer pic.twitter.com/CrXLWfCUDn

— Lokvardhan Rathore (@Rath1Lokvardhan) March 17, 2022