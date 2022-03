„Það skiptir engu máli hvaða leikmenn United fær til liðsins“

Manchester United datt úr leik í Meistaradeildinni í gær eftir 0-1 tap gegn Atletico Madrid á Old Trafford.

Rio Ferdinand og aðrir stuðningsmenn Manchester United voru myrkir í máli eftir leikinn og frammistöðu liðsins á tímabilinu.

Ferdinand telur það ekki skipta neinu máli hvaða leikmenn koma til félagsins í sumar, félagið mun ekki vinna deildina.

„Það skiptir engu máli hvaða leikmenn koma til liðsins. Þó að Kylian Mbappe og Erling Haaland kæmu í sumar þá mun liðið ekki vinna deildina.“

Rio Ferdinand says that even Mbappe and Haaland won't solve the problems that start at the top for Manchester United 😮 pic.twitter.com/66qIwFbUPh

— ESPN FC (@ESPNFC) March 15, 2022