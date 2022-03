Stjórnarmenn Dortmund telja að Haaland sé búinn að semja við Manchester City um kaup og kjör

Síðustu daga hafa fjölmiðlar keppst við að segja frá því að norski framherjinn Erling Braut Haaland ætli sér að fara til Manchester City og sé nú þegar búinn að semja um kaup og kjör.

Haaland er með söluákvæði í samningi sínum upp á 63 milljónir en Manchester City ætlar að bjóða 100 milljónir í kappann og fer mismunurinn þá beint í vasa Haaland og umboðsmanns hans.

Christian Falk er afar áreiðanlegur blaðamaður og hann heldur því fram að stjórnarmenn Dortmund telji að Haaland sé nú þegar búinn að semja um kaup og kjör við ensku meistarana.

TRUE✅ The Bosses of @BVB believe that @ErlingHaaland agreed to a transfer to @ManCity pic.twitter.com/jjlcSCWSil

— Christian Falk (@cfbayern) March 16, 2022