Salah klár í að fara inn á síðasta ár samningsins hjá Liverpool

Mohamed Salah liggur ekki á að komast frá Liverpool í sumar þrátt fyrir að slitnað hafi upp úr viðræðum hans við félagið um nýjan samning.

Salah og umboðsmaður hans vilja risasamning á Anfield. Núgildandi samningur hans rennur út eftir næstu leiktíð.

Umboðsmaður Egyptans hefur sagt frá því að samningurinn sem nú er á borðinu frá Liverpool sé ekki ásættanlegur og að Salah muni ekki skrifa undir hann.

Þrátt fyrir að ekki takist að semja er Salah til í að vera áfram hjá félaginu eftir sumarið, þegar innan við ár verður eftir af samningi hans. Liverpool ætti þá á hættu að missa sína skærustu stjörnu frítt sumarið 2023.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2022