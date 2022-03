Ronaldo vissi á undan öllum að Brady væri hættur við að hætta – Sjáðu myndbandið

NFL-goðsögnin Tom Brady var staddur á leik Manchester United og Tottenham sem fram fór á laugardaginn.

Brady hætti í NFL fyrir sjö vikum síðan en ákvað í gær að endursemja við Tampa Bay en hann er 44 ára gamall.

Brady og Cristiano Ronaldo áttu gott spjall eftir leik en Brady var með syni sína á vellinum, yngri sonur Brady fékk treyju í gjöf frá Ronaldo.

Always a pleasure and a privilege to share some thoughts and ideas with another GOAT… 👏🏽👊🏽 pic.twitter.com/HsFe7UxjQ6

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 13, 2022