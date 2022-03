Sturlaður árangur Barcelona sem varð meistari í dag

Barcelona er spænskur meistari eftir 5-0 sigur á Real Madrid í dag.

Þetta magnaða lið hefur unnið alla 24 leiki sína á leiktíðinni og er því orðið meistari þrátt fyrir að eiga sex leiki eftir.

Ofan á þetta hefur liðið skorað 136 mörk á tímabilinu.

Þetta er þriðji Spánarmeistaratitill Börsunga á jafnmörgum árum.

Hér fyrir neðan má sjá þegar bikarinn fór á loft í dag.

🔵🔴 With six games still to play and for the third season in a row, Barcelona are crowned @PrimerIberdrola champions – their seventh league title! 👏👏

🤯 24 wins in 24 games

⚽️ 136 goals scored

Congratulations, @FCBfemeni 🏆pic.twitter.com/uJs9B1EU0V

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) March 13, 2022